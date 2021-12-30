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В Союзе пенсионеров оценили идею о ежегодных предновогодних выплатах

Рафаэль Залян

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Общество
В Союзе пенсионеров оценили идею о ежегодных предновогодних выплатах
Фото: Kozhokhin Alexander

Инициатива законодателей ввести ежегодные предновогодние выплаты пенсионерам является очень важной и необходимой мерой поддержки. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил председатель регионального отдела Союза пенсионеров России по городу Москве Игорь Корнеев.

По его словам, любые финансовые поощрения для данной категории граждан сопровождаются положительными отзывами:

— Мы в Союзе пенсионеров России всегда очень рады любой форме государственной поддержки: будь это выплаты праздничные, предновогодние или добавка к основной пенсии. И чем больше таких поощрений для пенсионеров, тем лучше. Сейчас объясню почему. Дело в том, что у нас в Москве пенсионные выплаты в полтора раза больше, чем в среднем по стране. И с 1 января эта сумма достигнет 21 193 рублей. Но прожить на такую сумму в столице куда сложнее, чем в регионах, потому что уровень жизни здесь намного выше.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что цены на жилье, продукты питания и медицинские услуги в российской столице тоже выше, следовательно, возрастные жители особенно нуждаются в подобных надбавках.

Импонирует Корнееву и идея о том, чтобы вместо ежегодных предновогодних выплат повысить основную пенсию пожилым россиянам.

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