Попова предупредила о повышенной заразности штамма «омикрон»

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Новый штамм коронавируса «омикрон» заразнее других в три-пять раз. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 30 декабря.

— Передача «омикрона» идет гораздо быстрее — он является более заразным, по разным оценкам, от трех до пяти раз. Сокращается инкубационный период — максимальный остается 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день, — рассказала главный санитарный врач.

Отечественные вакцины защищают от нового варианта, заверила она. Применяемые в стране меры по обработке поверхностей также демонстрируют эффективность против «омикрона», приводит слова Поповой ТАСС.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.