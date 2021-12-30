Проезд на общественном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Проезд на московском метро, МЦК, автобусах, трамваях и электробусах будет бесплатным в новогоднюю ночь. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем аккаунте в Twitter.

Уточняется, что граждане смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом с 20:00 31 декабря 2021 года до 06:00 1 января 2022 года. МЦД будет работать 02:30 первого января.

Более того, 157 маршрутов наземного транспорта будут работать в усиленном режиме. 16 ночных маршрутов с 31 декабря по 1 января также курсируют по Москве, сообщил мэр города в Twitter.

Поздравление президента России и мэра города будет транслироваться на экранах метрополитена и на 185 дорожных знаках.

Новогодние украшения появились на столичных вокзалах и станциях МЦК и МЦД. Транспортные объекты украсили с помощью нарядных елей, разноцветных шаров и игрушек.

Украшенные гирляндами и яркими елочными игрушками хвойные деревья разместили на станциях «Лужники» и «Кутузовская» МЦК. Помимо этого, специалисты установили сказочных оленей и праздничные елки на остановочных пунктах Славянский бульвар и Опалиха первого и второго маршрутов МЦД.