Новогодние фейерверки запустят в 26 местах Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Новогодние фейерверки запустят на 11 площадках и в 15 парках столицы. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.

Первый высотный фейерверк по традиции запустят над Москворецкой набережной в 00:00. Другие округа города осветятся пиротехническими шоу в час ночи 1 января. Каждый залп будет продолжаться около четырех минут. Всего в городе запустят более 30 тысяч фейерверков.

Уточняется, что необычные композиции в московском небе смогут одновременно увидеть около полумиллиона граждан. Официальный портал мэра города настоятельно рекомендует москвичам держать социальную дистанцию.

Что касается парковых зон, то фейерверки запустят в Лианозовском, Перовском, Таганском парках, в саду имени Баумана, зоне отдыха «Красногвардейские пруды» и многих других зонах отдыха.

Уточняется, что московский метрополитен будет работать всю новогоднюю ночь, поэтому до центральных точек запуска можно будет добраться на общественном транспорте.