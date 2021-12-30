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Новогодние фейерверки запустят в 26 местах Москвы

Георгий Соланович

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Новогодние фейерверки запустят в 26 местах Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Новогодние фейерверки запустят на 11 площадках и в 15 парках столицы. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.

Первый высотный фейерверк по традиции запустят над Москворецкой набережной в 00:00. Другие округа города осветятся пиротехническими шоу в час ночи 1 января. Каждый залп будет продолжаться около четырех минут. Всего в городе запустят более 30 тысяч фейерверков.

Уточняется, что необычные композиции в московском небе смогут одновременно увидеть около полумиллиона граждан. Официальный портал мэра города настоятельно рекомендует москвичам держать социальную дистанцию.

Что касается парковых зон, то фейерверки запустят в Лианозовском, Перовском, Таганском парках, в саду имени Баумана, зоне отдыха «Красногвардейские пруды» и многих других зонах отдыха.

Уточняется, что московский метрополитен будет работать всю новогоднюю ночь, поэтому до центральных точек запуска можно будет добраться на общественном транспорте.

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