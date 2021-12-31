«Чудесный малыш»: Арзамасова поделилась редким фото с четырехмесячным сыном

Фото: instagram/liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова поделилась редким фото с подрастающим сыном Львом. В кадре мальчик смотрит в камеру, укутанный в пеленку со слониками.

— Получается так: на фоне всех огромных событий года самым грандиозным был момент, когда Лев Ильич впервые перевернулся со спины на животик, прихватив одной рукой пеленку со слониками, завернувшись в нее, и уставился на нас восторженным взглядом: «Во! Чего я теперь умею»! Ну и что может быть круче? Доброго всем завтра дня! Волшебной новогодней ночи! Яркого Нового года! — подписала снимок артистка в Instagram.

Фанаты восхитились малышом. Многие посчитали, что он растет копией мамы.

«Чудесный малыш»; «Ну до чего же милый малыш!»; «Сыночек такой хорошенький!»; «Пусть эти восхитительно-счастливые взгляды глаз и улыбка принесут много яркого и светлого в наши жизни!»; «Ой, какое божество! Я в восторге!»; «Какой красавчик у вас сынок», — написали поклонники.

Арзамасову недавно возмутили прогнозы о ее будущем с Авербухом. Актриса уже почти год замужем за фигуристом Ильей Авербухом, артистка младше мужа на 19 лет. В августе у пары родился сын. Супруги кажутся абсолютно счастливой и гармоничной парой. Однако все равно находятся хейтеры, которые не верят в долговечность союза звездной пары и предрекают им скорый разрыв из-за большой разницы в возрасте.