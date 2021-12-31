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Маленьких москвичей пригласили в театр теней на новогоднюю сказку

Юлия Курганова

Город
Маленьких москвичей пригласили в театр теней на новогоднюю сказку
Фото: Театр современной пьесы «Практика»
Россия, Москва, Измайловский бульвар, 60/10 Карта всех событий

В предстоящие новогодние праздники маленьких москвичей пригласили на сказку «Как мы с папой ходили в лес за елкой» в театр теней, а в феврале зрители могут увидеть премьеру спектакля «Синий пес» по рассказу Тонино Гуэрры.

Московский детский театр теней (МДТТ) сочетает в своей работе китайские технологии «кукол на просвет», которые позволяют использовать всю плоскость экрана-ширмы, и проекционный театр, когда кукла привязана к нижней кромке экрана. Также используются и современные художественные приемы — видеомэппинг, то есть 3D-проекция на физический объект, и компьютерная анимация.

В МДТТ идут классические и современные постановки для разных возрастов — для малышей, подростков и семейные представления.

Познакомиться поближе с секретами искусства театра можно на спектакле-экскурсии «Где живут тени». Тут зрители могут узнать об истории древнего загадочного действа и заглянуть за экран, чтобы посмотреть, как работают артисты, сообщается на сайте мэра Москвы.

Наталья Сергунина рассказала о специальной программе московских библиотек в новогодние каникулы. Московские библиотеки пригласили детей и их родителей на специальные мероприятия в новогодние праздники. С 2 по 7 января в 160 городских читальнях пройдут сотни мероприятий.

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