Синоптики рассказали москвичам о погоде в последний день года

Фото: Сайт мэра Москвы Сергея Собянина

В пятницу, 31 декабря, погода в столичном регионе будет определяться фронтальной зоной с запада. При облачной погоде ожидается небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус пять–три градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне восьми–трех градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в предпоследнюю ночь уходящего года не такая холодная как накануне: минус семь-девять градусов, да и днем морозы небольшие, всего минус три-пять градусов. Атмосферное давление продолжит падать и будет соответствовать нормальному. В норме останется и содержание кислорода в воздухе. Сохранятся комфортные внешние условия. По медицинской оценке погода индифферентная и у большинства метеочувствительных людей метеопатические реакции наблюдаются редко.

«Желтый» уровень опасности в Москве продлили до вечера 1 января. Он будет действовать до 21:00 1 января из-за гололеда и налипания снега. Об этом сообщил Гидрометцентр России. Уточняется, что ранее «желтый» уровень погодной опасности объявлялся до 12:00 31 декабря.