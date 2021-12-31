Международный фестиваль «Снег и лед в Москве» пройдет в Парке Горького

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

С 2 января по 28 января в Парке Горького пройдет международный фестиваль «Снег и лед в Москве», в рамках которого парк украсят масштабные новогодние композиции.

Так, например, в парке появятся ледяные скульптуры, фигуры из снега и шестиметровые снеговики. В фестивале примут участие команды из России, Белоруссии, Финляндии, Узбекистана и Италии. Россию будут представлять скульпторы из девяти городов.

Всего вниманию гостей фестиваля будет предоставлено 30 объектов, также в парке будет обустроена снежная фан-зона.

До 2 января команды будут работать на площадке, за процессом создания выставки можно наблюдать в режиме реального времени. Созданные ими фигуры будут украшены праздничной подсветкой и простоят до самого конца фестиваля. Площадка будет работать ежедневно с 11:00 до 21:00, вход на нее бесплатный, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне в Москве заработала праздничная архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов. Она будет работать всю новогоднюю ночь до утра 1 января. При праздничном режиме включаются дополнительные световые приборы, которые в обычные дни отключены.

Окунуться в атмосферу новогодней сказки можно на площадках столичного фестиваля «Путешествие в Рождество». Там можно покататься на коньках, попробовать оригинальные блюда из ресторанов города, а также выбрать подарки близким. Узнать всю информацию о площадках и быстро построить к ним удобный маршрут теперь можно с помощью приложения «Московский транспорт», где появилась новая карта с адресами.