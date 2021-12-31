В Госдуме заявили, что западные страны превращают Украину в квазичлена НАТО

Фото: Пресс-служба Госдумы

Западные страны превращают Украину в квазичлена Североатлантического альянса (НАТО) и тем самым угрожают безопасности России. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

— Я приветствую и поддерживаю все шаги, предпринимаемые нашим президентом в части выстраивания диалога со странами НАТО и достижения стратегической стабильности, потому что фактически сегодня мы видим, что, несмотря на заверения наших западных коллег, Украину превращают в квазичлена Североатлантического альянса, — заявил Белик.

Он подчеркнул, что западные страны используют Украину для оказания давления на Россию, несмотря на то что Украина не является членом альянса. Именно поэтому, уверил депутат, любые контакты с «крупными международными игроками» очень важны для России.

— Поэтому любые формы диалога, в первую очередь с человеком, который на Западе играет важнейшую роль, Джозефом Байденом, очень важны сегодня для того, чтобы, прежде всего, была гарантированно обеспечена безопасность России, — цитирует Белика РИА Новости.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден разделил позицию российского коллеги Владимира Путина в вопросе гарантий безопасности для РФ в ходе их телефонного разговора, который состоялся в ночь на 31 декабря и продлился 50 минут.

В МИД РФ сообщили, что переговоры России и США о гарантиях безопасности в Женеве пройдут 10 января. Кроме того, 12 января пройдут консультации россиян с НАТО, а на следующий день назначена встреча представителей Москвы и ОБСЕ.

7 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.