В Москве повысилась минимальная пенсия неработающих пенсионеров

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Минимальные выплаты неработающим столичным пенсионерам повысились с 1 января до 21 193 рублей в месяц.

Постановление об индексации на 4,8 процента городской доплаты к пенсии и социальных выплат горожанам подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Доплату получают 2,1 миллиона жителей столицы.

В предыдущий раз пенсии в Москве повышались в январе прошлого года — на 3,7 процента, с 19 500 до 20 222 рублей.

В декабре Сергей Собянин сообщил, что социальные выплаты в столице показали стабильный рост в последние три года. Он отметил, что за указанный период объем предоставляемых льгот увеличился в 2–5 раз.

В ПФР напомнили, что жители российских сел могут получить прибавку к своей пенсии в размере 25 процентов. Перерасчет выплат осуществляется автоматически, поэтому обращаться в фонд нет необходимости. Также при подсчете общего стажа суммируется стаж работы в колхозах, совхозах и на других сельхозпредприятиях. Всего в данном списке числится около 500 специальностей.

Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции, которая состоялась в «Манеже» 23 декабря, отметил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.