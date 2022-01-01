Молодежную сборную России по хоккею сняли с самолета

Фото: twitter.com/russiahockey

Игрокам молодежных сборных России и Чехии не разрешили вылететь из Калгари во Франкфурт. Об этом в субботу, 1 января, сообщило финское издание Mtvuutiset.fi со ссылкой на журналистку Мари Леманн, находившуюся с хоккеистами в одном самолете.

По ее информации, некоторые игроки отказались надеть маски, курили и были нетрезвы. За это хоккеистов сняли с рейса после посадки на борт. Отмечается, что финская сборная вылетела тем же самолетом, передает издание.

До этого сообщалось, что игроки молодежной сборной России по хоккею Матвей Мичков и Данила Юров останутся в Канаде на 10-дневный карантин из-за положительного теста на коронавирус.

После того как Мичкову пришел положительный результат теста на COVID-19, игра между Россией и Словакией на молодежном чемпионате мира по хоккею была отменена, а сборной России присудили техническое поражение.

Немногим позже в связи с большим количеством заражений коронавирусной инфекцией среди игроков Международной федерацией хоккея (IIHF) было принято решение о досрочной отмене МЧМ по хоккею.