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Путин подписал указ о награждении медработников за борьбу с коронавирусом

Василий Плиткин

Общество
Путин подписал указ о награждении медработников за борьбу с коронавирусом
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в субботу, 1 января, подписал указ о награждении медиков за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ опубликован на официальном-интернет портале правовой информации.

Так, орденом Пирогова награждены 18 медработников, 17 из них трудятся в больницах Московской области.

Кроме того, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» получат девять специалистов Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии в столице.

Еще 36 сотрудников учреждений здравоохранения Москвы и области награждены медалью Луки Крымского.

В середине декабря Путин поощрил сотрудников столичной больницы имени Иноземцева за их вклад в борьбу с COVID-19. Всего почетными грамотами награждены пять сотрудников больницы, среди которых заместитель главврача Евгения Зернова.

В ноябре президент России наградил главу Центра Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

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