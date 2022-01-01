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Сокращенные на работе россияне смогут досрочно выходить на пенсию

Юлия Курганова

Общество
Сокращенные на работе россияне смогут досрочно выходить на пенсию
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

С 1 января 2022 года россияне в предпенсионном возрасте, которых уволили из-за сокращений, смогут выйти на пенсию раньше срока. Об этом сказано в законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который опубликован на сайте Кремля.

Такие граждане смогут выйти на пенсию на два года раньше срока.

Обязательным условием для этого является сокращение штата или ликвидация предприятия и наличие необходимого страхового стажа. Для мужчин он составляет 25 лет, для женщин — 20 лет.

Также пенсии неработающих пенсионеров вырастут до 18 521 рубля. Это затронет 30,78 миллиона граждан. Индексация пенсий с 2019 года до 2024 года проходит с 1 января.

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