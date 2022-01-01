Группа туристов из Москвы заблудилась в горах Кабардино-Балкарии

Фото: Пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарии

Пятеро туристов из Москвы во время вечерней прогулки заблудились в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщается в субботу, 1 января, на сайте ГУ МЧС России по республике.

Уточняется, что в 18:27 в центр управления в кризисных ситуациях МЧС сообщили, что группа отдыхающих из столицы вечером вышла на прогулку в окрестности города Тырныауз, с наступлением темноты туристы не смогли найти дорогу обратно в город.

На помощь заблудившимся вышли пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ и одна единица техники. В 20:25 стало известно, что они вывели туристов к месту их проживания. Дальнейшая помощь им не потребовалась.

29 декабря спасатели нашли пропавших в горах Кабардино-Балкарии альпинистов. По предварительным данным, у альпинистов внештатно сработал GPS-трекер.