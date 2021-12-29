Спасатели нашли пропавших в горах Кабардино-Балкарии альпинистов

Фото: flickr.com/lschetinina

Поисково-спасательная группа нашла группу альпинистов из Подмосковья, которые пропали в горах Кабардино-Балкарии. В настоящее время помощь им не требуется. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

— По состоянию на 13:40 по московскому времени спасатели добрались до туристической группы, в помощи они не нуждаются, — рассказал представитель ведомства.

По предварительным данным, у альпинистов внештатно сработал GPS-трекер, передает РИА Новости.

29 декабря альпинисты из Московской области, которые в настоящее время находятся в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики, запросили помощь у спасателей. Уточняется, что группа альпинистов состоит из семерых человек. В SOS-сигнале они указали координаты своего местонахождения.

23 сентября на горе Эльбрус на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Им на подмогу выдвинулись спасатели.

Четырнадцать альпинистов из группы удалось спасти, при этом жертвами трагедии стали пять человек. СК после этого возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».