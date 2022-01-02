«Красивое расставание»: Макsим намекнула на разрыв отношений с возлюбленным

Фото: instagram/maksimartist

Прошлый год стал настоящим испытанием для певицы МакSим. В течение двух месяцев она лечилась от тяжелой формы пневмонии, вызванной коронавирусом. Артистка находилась на грани жизни и смерти, врачам удалось поставить ее на ноги.

Звезда опубликовала в личном блоге Instagram пост, в котором намекнула на расставание, которое произошло в ее жизни накануне Нового года.

— И как всегда, под Новый год красивое расставание! «Прощай, кошка!» Прощай, прощай, отвечала я, зная, что уже в конце января снова сдамся и опять «в ту же реку», но что-то уже голова закружилась, схожу с этой карусели! Спасибо! Все было красиво! — написала МакSим.

Фанаты певицы принялись утешать ее и уверять, что все в ее жизни обязательно наладится, главное — она здорова.

«С Новым годом, Мариночка! Не жалей ни о чем, все твое останется с тобой»; «Все будет хорошо! Пусть этот Новый год подарит вам много радостных и счастливых моментов»; «Все, что ни делается, все к лучшему! Не отчаивайтесь, Марина. Уверена, вы найдете свое счастье», — оставили комментарии пользователи.

МакSим была два раза была замужем. С первым супругом Алексеем Луговцовым артистка прожила три года, родив ему дочь Александру. Вторую наследницу Марию певица родила от бизнесмена Антона Петрова. В 2015 году артистка призналась, что рассталась с ним. Имя нового возлюбленного МакSим скрывала.

29 декабря МакSим подвела итоги года. Соответствующий пост она выложила в Instagram. Год для певицы выдался тяжелым. В июне исполнительница заболела коронавирусом и попала в больницу. Сейчас она выздоровела, проходит курс реабилитации и снова учится ходить.