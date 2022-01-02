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Москвичам рассказали, в какие дни городские парковки будут бесплатными

Евгений Белоусов

Город
Москвичам рассказали, в какие дни городские парковки будут бесплатными
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Уличные парковки в Москве в новом, 2022 году будут бесплатными в течение 69 дней. Однако плоскостные парковки со шлагбаумом в эти дни будут работать платно — по действующим тарифам.

Уточняется, что бесплатно воспользоваться парковкой в официальные праздники можно будет по всему городу, даже в центре. В 2022 году таких дней всего будет 20: с 1 по 8 января, 23 февраля, 7 и 8 марта, 1, 2, 3, 9 и 10 мая, 12 и 13 июня, 4 и 5 ноября.

Плюс к этим датам в течении 49 воскресных дней платными будут только парковки на улицах, где наблюдается повышенный трафик. На них стоимость парковки будет составлять 380 и 450 рублей в час, передает официальный сайт мэра Москвы.

Как сообщалось до этого, все уличные автостоянки в столице бесплатные в период новогодних праздников с 31 декабря по 8 января.

28 декабря начальник столичной Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский рассказал, что бесплатный паркинг появился в районе Коптево на севере Москвы на месте объекта самовольного строительства.

24 декабря на 29 улицах столицы снизилась тарифная цена на парковку автомобилей. Стоимость тарифов изменилась на 14 процентах улиц города.

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