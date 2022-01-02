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Столичные врачи за сутки вылечили еще 2232 пациента от коронавируса

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили еще 2232 пациента от коронавируса
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 2232 человека от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в воскресенье, 2 января.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 873 286 пациентов.

За последние сутки в Москве зарегистрировано 1824 новых случая заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 656, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 519.

Еще 69 пациентов за сутки скончалось, говорится в сообщении.

Столичные врачи за сутки вылечили еще 2232 пациента от коронавируса Фото: Оперштаб

28 декабря заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что свыше 1,4 миллиона москвичей старшего возраста сделали прививку от коронавирусной инфекции с начала 2021 года. По словам заммэра, каждый третий из вакцинировавшихся пожилых горожан уже прошел ревакцинацию от заболевания.

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Срок выдачи подарочных наборов пожилым горожанам за вакцинацию от коронавирусной инфекции продлили в столице до 31 марта 2022 года. Такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин 29 декабря. В рамках реализации проекта москвичи старшего возраста получат призы, если сделают первичную или повторную прививку от ковида до конца указанного месяца. Также граждане могут отказаться от подарка и получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

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