Число пострадавших в аварии с автобусом под Рязанью увеличилось до 22

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Количество людей, пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса под Рязанью, увеличилось до 22 человек. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что из 22 пострадавших 12 человек госпитализировали, а 10 уже отпущены домой. Трое пострадавших находятся в реанимации. Также в пресс-службе рассказали о том, что в ДТП пострадали двое детей, которые сейчас находятся в больнице, передает ТАСС.

ДТП под Рязанью

Пять человек погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом на трассе Москва — Астрахань в Рязанской области. Авария произошла в 05:45 возле села Вослебова Скопинского района. Всего в автобусе находились 49 пассажиров.

Позже появилась информация о том, что возможной причиной трагедии стало то, что водитель автобуса уснул за рулем.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту ДТП.

По факту ДТП СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.