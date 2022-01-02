«Стало плохо»: бразильский экс-футболист Роналдо заболел COVID-19

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Бывший бразильский футболист Роналдо сообщил, что заболел коронавирусом.

— Но есть в жизни ситуации, которые нам неподвластны, и, к сожалению, вчера вечером я оказался в одной из них. Мне стало плохо, я сделал ПЦР-тест и сегодня проснулся с положительным результатом на COVID-19, — рассказал спортсмен.

Экс-игрок уточнил, что он вакцинирован и будет следовать всем протоколам самоизоляции. Роналдо выразил надежду в Instagram, что по окончании изоляции полностью выздоровеет и возобновит график.

2 января сообщалось, что игрок французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сдал положительный тест на коронавирус. Помимо него COVID-19 заболели его одноклубники Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаль.

В настоящее время они ушли в самоизоляцию. При этом травмированный нападающий Неймар вернется к тренировочному процессу примерно через три недели.

27 декабря российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что заболел COVID-19. Он отметил, что сильно расстроился из-за внезапной болезни, и заверил, что вернется в строй, как только появится возможность.