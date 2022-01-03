Путин поручил приостанавливать деятельность шахт за нарушения при дегазации

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин распорядился ввести практику административной приостановки деятельности шахт за нарушения по проведению дегазации. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 3 января.

— Обеспечить внесение в КоАП изменений, предусматривающих: применение административного наказания в виде административного приостановления деятельности за невыполнение требований к проведению дегазации при добыче угля (горючих сланцев), — говорится в сообщении.

Поручение адресовано Госдуме и правительству, срок исполнения — до 1 января 2023 года. Поправки также предусматривают усиление ответственности работодателей за нарушения в сфере охраны труда работников.

Лидер также поручил добавить в КоАП дисквалификацию чиновников за невыдачу или несвоевременную выдачу предписаний об устранении нарушений. До 1 февраля, согласно замыслу Путина, следует исключить из условно-постоянной части зарплаты шахтеров выплаты, зависящие от выработки, отмечается на сайте Кремля.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. В трагедии пострадали более ста человек, 51 человек погиб, в том числе пять спасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. СК задержал директора шахты и его первого заместителя.

15 декабря по делу о трагедии задержали собственника холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная» в Кемеровской области, Михаила Федяева, а также генерального директора компании «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора предприятия Антона Якутова и главного инженера шахты Анатолия Лобанова.