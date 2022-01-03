Пушков оценил вероятность введения Байденом «адских санкций» против России

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Президент США Джо Байден из-за своей дальновидности не будет вводить «адские санкции» против России. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в понедельник, 3 января.

— Дело не в том, что Байден не готов вводить новые санкции против России, дело в том, что он дальновиднее своей администрации. У США остался в распоряжении набор крайне жестких мер, которые могут привести, как предупредил Путин, к разрыву отношений между Россией и США, но это все, что у него есть, — рассказал политик.

Данный шаг, как предупредил он, приведет к потере какого-либо влияния на Москву, что развяжет ей руки. После введения санкций Вашингтон сможет угрожать лишь военными средствами, отметил Пушков в своем Telegram-канале.

17 декабря президент России Владимир Путин высказался о причинах введения санкций против России. Он заявил, что другие государства всегда найдут причины помешать России, в том числе с помощью санкций. Первоначально ограничения, как уточнил он, могли возникнуть как политический инструмент, но теперь они стали элементом конкурентной борьбы. Путин привел в пример крыло для самолета МС-21, из-за которого США ввели санкции по причине наличия аналогичного продукта у Boeing.