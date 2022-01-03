МИД России высказался о транзите газа через территорию Украины

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Россия не обязана поставлять весь газ в ЕС через территорию Украины. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин в понедельник, 3 января.

— Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на восемь-десять процентов, — приводит слова Панкина РИА Новости.

28 декабря постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия считает, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток — 2» является политическим. ЕС, как уверен он, не обладает четко выраженной позицией о проекте. Сроки сертификации газопровода непринципиальны для России, так как Газпром обладает ресурсами и возможностями прокачки, заключил дипломат.

29 декабря глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Первая и вторая нитка газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, подчеркнул он.

В тот же день президент России Владимир Путин рассказал, что поставки газа в рамках проекта «Северный поток — 2» начнутся незамедлительно после одобрения ЕС. Объем поставок топлива составит 55 миллиардов кубометров в год, уточнил лидер.