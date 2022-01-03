Украинский журналист Цимбалюк объявил об отъезде из России

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Украинский журналист из агентства УНИАН Роман Цимбалюк сообщил, что уехал из России.

— Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей безопасности, — рассказал публицист.

Он добавил, что прожил в Москве 13 лет, но никогда не собирался там оставаться. Цимбалюк уточнил, что намерен следить за возможными обвинениями со стороны России, чтобы не оказаться в розыске Интерпола, отмечает hromadske.

СМИ сообщали в декабре, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Позднее адвокат Николай Полозов рассказал, что прокуратура отозвала вызов, сообщает РИА Новости.

3 января пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко заявил, что главный режиссер Одесской оперы Евгений Лавренчук был задержан в Неаполе по запросу России. Задержание произошло еще 17 декабря, режиссер в настоящее время находится под стражей. Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает Лавренчуку консульскую помощь.

Консулы и адвокат задержанного взаимодействуют с Италией, чтобы узнать причины его задержания. Консул в ходе визита к Лавренчуку 31 декабря оценил условия его содержания под стражей как приемлемые, а состояние здоровья — как удовлетворительное.