МИД РФ прокомментировало отъезд из России украинского журналиста Цимбалюка

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отъезд украинского журналиста Романа Цимбалюка из России. Она заявила, что его слова об угрозе безопасности со стороны Кремля — байки.

— Много лет живя в Москве, кричать про российско-украинскую войну, не вылезать из московских ресторанов, выпускать провокационно-фейковые помои в интернете, на вопросы «Чего же ты мучаешься в тылу врага?» отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложника, — поделилась представитель мнением в своем Telegram-канале.

Также она сравнила журналиста с покинувшим Россию в 2017 году Аркадиев Бабченко. Он позднее был включен в перечень террористов и экстремистов.

— Не знаю, на кого Рому в его фантазиях меняли, но дело точно было в Припяти, — заключила Захарова.

В понедельник, 3 января, стало известно, что украинский журналист из агентства УНИАН Роман Цимбалюк уехал из России. Он добавил, что прожил в Москве 13 лет, но никогда не собирался там оставаться. Цимбалюк уточнил, что намерен следить за возможными обвинениями со стороны России, чтобы не оказаться в розыске Интерпола.