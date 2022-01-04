МИД РФ прокомментировало отъезд из России украинского журналиста Цимбалюка
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отъезд украинского журналиста Романа Цимбалюка из России. Она заявила, что его слова об угрозе безопасности со стороны Кремля — байки.
— Много лет живя в Москве, кричать про российско-украинскую войну, не вылезать из московских ресторанов, выпускать провокационно-фейковые помои в интернете, на вопросы «Чего же ты мучаешься в тылу врага?» отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложника, — поделилась представитель мнением в своем Telegram-канале.
Также она сравнила журналиста с покинувшим Россию в 2017 году Аркадиев Бабченко. Он позднее был включен в перечень террористов и экстремистов.
— Не знаю, на кого Рому в его фантазиях меняли, но дело точно было в Припяти, — заключила Захарова.
В понедельник, 3 января, стало известно, что украинский журналист из агентства УНИАН Роман Цимбалюк уехал из России. Он добавил, что прожил в Москве 13 лет, но никогда не собирался там оставаться. Цимбалюк уточнил, что намерен следить за возможными обвинениями со стороны России, чтобы не оказаться в розыске Интерпола.