Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области произошел пожар. Об этом во вторник, 4 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, на территории Антипинского НПЗ загорелась установка глубокой переработки мазута.

— Информации о пострадавших не поступало. В 11:02 (по местному времени — прим. «ВМ») пожар был локализован, — говорится в сообщении МЧС.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. Людей с НПЗ не эвакуировали.

Антипинский НПЗ находится на территории промзоны в Тюмени. Он является крупнейшим независимым нефтеперерабатывающим заводом.

Ночью 4 января на юге столицы произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Инцидент произошел по адресу Кавказский бульвар, дом 46, корпус 2. Возгорание было зафиксировано в одной из квартир на пятом этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать в 00:25.

Позднее по факту гибели трех человек было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).