Два человека пострадали в аварии с двумя легковыми машинами на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 25-й километр Карта всех событий

Авария произошла на МКАД в среду, ночью, 5 января. Там столкнулись два легковых автомобиля, пострадали два человека.

ДТП случилось на 25-м километре кольцевой автодороги. Столкнулись электромобиль BYD и KIA.

В настоящее время двух пострадавших осматривают врачи скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает РЕН ТВ.

Ночью 4 января грузовик врезался в разделительный барьер на 53-м километре МКАД. В результате инцидента, как уточняется, занято три полосы движения.

На прошлой неделе на дорогах Москвы произошло 179 ДТП, в которых восемь человек погибли и еще 194 получили травмы разной степени тяжести.

Также в авариях на прошлой неделе пострадали шестеро детей в возрасте до 16 лет. А самым аварийным днем оказалась среда, 23 декабря.