Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Два человека пострадали в аварии с двумя легковыми машинами на МКАД

Юлия Курганова

Происшествия
Два человека пострадали в аварии с двумя легковыми машинами на МКАД
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, МКАД, 25-й километр Карта всех событий

Авария произошла на МКАД в среду, ночью, 5 января. Там столкнулись два легковых автомобиля, пострадали два человека.

ДТП случилось на 25-м километре кольцевой автодороги. Столкнулись электромобиль BYD и KIA.

В настоящее время двух пострадавших осматривают врачи скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает РЕН ТВ.

Ночью 4 января грузовик врезался в разделительный барьер на 53-м километре МКАД. В результате инцидента, как уточняется, занято три полосы движения.

На прошлой неделе на дорогах Москвы произошло 179 ДТП, в которых восемь человек погибли и еще 194 получили травмы разной степени тяжести.

Также в авариях на прошлой неделе пострадали шестеро детей в возрасте до 16 лет. А самым аварийным днем оказалась среда, 23 декабря.

Читайте также:
МКАД ДТП Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Все мнения
О проекте