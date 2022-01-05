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Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса еще 2648 пациентов

Илья Ашуров

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса еще 2648 пациентов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 2648 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в среду, 5 января.

Таким образом за весь период пандемии коронавируса в городе вылечились от инфекции 1 880 499 человек.

Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса еще 2648 пациентов Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

За последние сутки в Москве зарегистрировано 2307 новых случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 713, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 529.

Еще 71 пациент за сутки скончался, говорится в сообщении.

28 декабря заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что свыше 1,4 миллиона москвичей старшего возраста сделали прививку от коронавирусной инфекции с начала 2021 года. По словам заммэра, каждый третий из вакцинировавшихся пожилых горожан уже прошел ревакцинацию от ковида.

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