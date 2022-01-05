Курсы доллара и евро достигли максимальных показателей с сентября 2021 года

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Курс евро достиг 86,15 рубля, а доллара — более 76 рублей. Такие рекордные показатели зафиксировали впервые с 21 сентября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи за 5 января.

Так, по сведениям на 19:42 по московскому времени, стоимость евро увеличилась на 1,17 рубля, а доллара — на 69 копеек.

При этом фьючерс на нефть марки Brent на марта увеличивается на 1,37 процента, то есть до 81,1 доллара за баррель, говорится на официальном сайте Мосбиржи.

30 декабря сообщалось, что курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 75 рублей. Тогда стоимость американской валюты выросла на 1,4 процента — до 75,03 рубля. При этом евро также поднялось в цене на 1,35 процента — до 85,01 рубля.

Накануне вице-премьер Александр Новак выразил мнение, что Россия в 2022 году восстановит объемы добычи нефти на 85 процентов от уровня сокращения в мае-июне 2020 года в рамках соглашения ОПЕК+. Заявление вице-премьера прозвучало по итогам заседания ОПЕК+, где было принято решение об увеличении добычи на 400 тысяч баррелей в сутки в феврале. Россия в ноябре выполнила сделку на 97 процентов.