Власти КНДР подтвердили запуск гиперзвуковой ракеты

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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) подтвердила в четверг, 6 января, что накануне провела испытание гиперзвуковой ракеты.

Южнокорейское агентство Ренхап сообщило, что Северная Корея оценила дальность полета ракеты в 700 километров. Также в КНДР рассказали, что снаряд «точно попал в цель».

Согласно информации агентства, снаряд пролетел вверх на 120 километров.

Уточняется, что лидер КНДР Ким Чен Ын на запуске не присутствовал.

О том, что Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, предположительно, баллистическую ракету, стало известно утром в среду, 5 января. Соответствующее заявление опубликовала береговая охрана Японии.

В октябре 2021 года премьер Японии подтвердил запуск КНДР двух баллистических ракет. Фумио Кисида заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Он отметил, что ущерба японским рыболовным судам в связи с запуском ракет КНДР на данный момент не зафиксировано.

В сентябре агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки и доклад специалистов сообщило, что Северная Корея ведет работы по расширению завода по обогащению урана, который используется при создании ядерных бомб. Эксперты подозревают, что КНДР хочет нарастить производство оружейного урана на объекте в Йонбене на 25 процентов.