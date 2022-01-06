Двенадцать силовиков погибли во время беспорядков в Алма-Ате

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Во время беспорядков в Казахстане погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, еще 353 получили ранения. Об этом в четверг, 6 января, сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на комендатуру.

— По сообщению комендатуры Алма-Аты, по состоянию на 13:00 (10:00 мск) от рук террористов пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов, 12 правоохранителей погибли, — заявили в эфире телеканала.

Отмечается, что тело одного из убитых обнаружили с отсеченной головой. Этот факт был расценен властями как непосредственное доказательство атаки на город «террористического и экстремистского характера бандформирований».

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате.

В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, которые пытались взять штурмом департамент полиции.