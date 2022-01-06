Жители Костромы простились с убитой пятилетней девочкой

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Несколько сотен жителей Костромы простились с убитой пятилетней девочкой. Об этом стало известно в четверг, 6 января.

Уточняется, что многие костромичи пришли на траурную церемонию вместе с детьми, передает Telegram-канал «РИА Новости».

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Убийство девочки в Костроме

По данным СК, 4 января пятилетняя девочка вышла на улицу Северной Правды в Костроме на прогулку, откуда ее забрали двое мужчин, скрывшись затем в неизвестном направлении. Позже тело девочки обнаружили в комнате одного из общежитий города. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Telegram-канал «112» сообщил, что девочка вышла поиграть около Дома культуры, где работала ее мама. Двое мужчин подошли к малышке, схватили ее и унесли в неизвестном направлении. Тело ребенка нашли в одном из общежитий — в 200 метрах от ДК.

По данным РЕН ТВ, в общежитии злоумышленники сначала изнасиловали, а потом зарезали девочку. На теле убитой судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений. Мужчины спрятали тело в спортивную сумку, очевидно, намереваясь скрыть следы убийства. Сделать этого они не успели, так как были задержаны полицией.

Оба задержанных признали свою вину.

Председатель СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования дела об убийстве пятилетней девочки в Костроме.

6 января суд в Костроме арестовал обоих подозреваемых в похищении и убийстве пятилетней девочки на два месяца.