Захарова одобрила слова Борреля о недопущении экстремизма в Казахстане

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова выразила согласие с высказыванием еврокомиссара по международным отношениям Жозепа Борреля о недопустимости экстремизма в Казахстане на фоне массовых протестов. Об этом дипломат заявила в четверг, 6 января.

До этого Боррель призвал казахское правительство обеспечить права и безопасность местных жителей, а также подчеркнул, что Европейский союз готов помочь Казахстану в мирном урегулировании конфликта.

— Как говорится, дважды в день и сломанные часы показывают правильное время. Прав Боррель: следует избегать разгула экстремизма и надо об этом помнить, — написала Захарова в личном блоге в Telegram.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.

По данным на 18:28 по московскому времени, в ходе митингов погибли 18 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих национальной армии Казахстана. Еще 748 силовиков получили травмы.