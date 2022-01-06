СМИ: Стрельба возобновилась в Алма-Ате

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С наступлением вечера в Алма-Ате вновь началась стрельба. Об этом вечером в четверг, 6 января, сообщает телеканал «Мир 24».

— Очевидцы сообщают о столкновениях, которые происходят в районе площади Республики, — передает телеканал.

Кроме этого, военные при помощи громкоговорителей требуют покинуть улицы. Также всем жителям пришли СМС-сообщения, в которых говорится о комендантском часе.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещаламитингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставкукабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.

По данным на 18:28 по московскому времени, в ходе митингов погибли 18 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих национальной армии Казахстана. Еще 748 силовиков получили травмы.