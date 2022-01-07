Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Бостон» в матче НХЛ

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Хоккейный клуб «Миннесота» одержал победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккей лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 3:2. Об этом стало известно в пятницу, 7 января.

В составе победившей команды шайбы в ворота соперников забросили Кирилл Капризов, Нико Штурм и Мэтт Болди.

Со стороны «Бостона» голами отличились Тейлор Холл и Брэд Маршан.

По итогам встречи на счету «Миннесоты» в настоящее время 42 очка. Команда занимает пятое место на Западе.

В активе «Бостона» 36 очков и восьмая строчка в турнирной таблице на Востоке.

3 января хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан вашингтонского клуба россиянин Александр Овечкин не набрал ни одного очка.