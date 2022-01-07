Скончался второй пострадавший при крушении вертолета в Башкирии

Фото: Минобороны РФ

Второй пострадавший при крушении частного вертолета в Башкирии скончался. Об этом в пятницу, 7 января, сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения республики.

— Один (скончался — прим. «ВМ») на месте, второй по дороге в машине скорой помощи, — сообщил представитель министерства.

Он уточнил, что третий пострадавший, который находился на борту вертолета, отказался от госпитализации в медучреждение, передает Интерфакс.

6 января около 23:20 вертолет AS350 совершил жесткую посадку вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа — села Павловка. На борту находились три человека.

Один из пострадавших при крушении скончался ночью 7 января.

До этого, 27 декабря, вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода. По предварительным данным, вертолет вылетел из Ижевска.

Известно, что пилот смог выйти на связь со спасателями и сообщить о произошедшем. По предварительной информации, Ми-2 попал в снежный вихрь, после чего рухнул в сугроб.