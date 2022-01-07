В МВД опровергли информацию о незаконной попытке ввоза оружия в Нур-Султан

Фото: Telegram / Sputnik Казахстан

В МВД опровергли информацию о незаконной попытке ввоза огнестрельного оружия на одном из блокпостов в городе Нур-Султан. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает телеканал 24 kz.

— Попытка ввоза оружия в Нур-Султан не подтвердилась. Данную информацию сообщил корреспонденту постовой на блокпосту. Но в МВД информацию не подтвердили, — цитирует телеканал слова представителя ведомства.

В МВД также добавили, что ситуация в городе остается стабильной и находится под контролем полиции.

Накануне корреспондент телеканала сообщил, что в ночь с 6 на 7 января в Нур-Султан попытались провезти оружие, однако данные попытки были предотвращены.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещаламитингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставкукабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.