Столичные врачи вылечили от коронавируса 2223 пациента за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 2223 пациента за последние 24 часа. Об этом в пятницу, 7 января, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии количество людей, которые вылечились от COVID-19 под присмотром московских медиков, составило 1 884 960.

За последний день в столице выявили 3694 новых случая заболевания. За день были госпитализированы 783 человека, еще 72 москвича скончались. По состоянию на 7 января на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 507 человек, подытожили в оперштабе.

28 декабря заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что свыше 1,4 миллиона москвичей старшего возраста сделали прививку от коронавирусной инфекции с начала 2021 года. По словам заммэра, каждый третий из вакцинировавшихся пожилых горожан уже прошел ревакцинацию от заболевания.

До этого Ракова заявила, что препарат от коронавируса на основе антител в Москве получили 1,2 тысячи пациентов. Она напомнила, что лекарственное средство начали применять еще летом 2021 года. С сентября его начали использовать на пациентах с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, с ноября — на детях.