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Площадь пожара на складе в Химках увеличилась до 2,7 тысячи «квадратов»

Виктория Сикерина

Происшествия
Площадь пожара на складе в Химках увеличилась до 2,7 тысячи «квадратов»
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Московская область, Химки, Рабочая улица, 3 Карта всех событий

Площадь возгорания на складе продуктов питания в подмосковном городе Химки выросла до 2,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области в пятницу, 7 января.

Источник «ВМ» в экстренных городских службах отметил, что огонь перекинулся на соседний склад с лаками и красками.

— Привлекаемые силы и средства: 69 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 49 человек и 14 единиц техники, — заявили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, сведений о погибших и пострадавших нет, говорится в сообщении на официальном сайте МЧС России по региону.

Видео: Пресс-службе МЧС России по Московской области

До этого сообщалось, что пожар на площади около двух тысяч квадратных метров случился на складе продуктов питания в Химках по адресу улица Рабочая, дом 3.

В ночь с 27 на 28 декабря воспламенился склад резиновых изделий на Московской кольцевой автодороге. В ходе спасательной операции из располагающегося по соседству мотеля эвакуировали людей. Также наблюдалось открытое горение. В результате сотрудники столичного пожарно-спасательного центра потушили огонь. Специалистам удалось не допустить распространения пламени на соседнее здание.

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