Повышенный уровень террористической опасности ввели в Байконуре до 19 января

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Повешенный уровень террористической опасности определили для казахского города Байконур с 7 по 19 января. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в пятницу, 7 января.

Власти Байконура призвали местных жителей не поддаваться на провокации и панику. Подчеркивается, что ситуация в городе остается стабильной и контролируемой несмотря на массовые беспорядки в стране. Инфраструктура жизнеобеспечения и экстренные службы работают с усилением мер безопасности в привычном режиме.

— Главой администрации города Байконур Константином Бусыгиным на территории города Байконур с 12:00 7 января 2022 года до 00:00 19 января 2022 года установлен повышенный (синий) уровень террористической опасности, — говорится на официальном сайте города.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку к абинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.