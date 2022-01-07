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Блинкен считает, что Россия способна на провокацию против Украины

Виктория Храменкова

Политика
Блинкен считает, что Россия способна на провокацию против Украины
Фото: whitehouse

Россия может устроить провокацию, чтобы применить военную силу против Украины. С таким мнением выступил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в пятницу, 7 января, во время своего выступления в Госдепе.

— Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию, — сказал Блинкен.

Также он подчеркнул, что к тому моменту, когда в мире поймут этот «подвох», будет уже слишком поздно, передает ТАСС.

В начале декабря глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Россия должна снизить напряженность около границ Украины.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. Данный регион, как напоминает издание, находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий.

1 декабря заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон способен ввести против России небывалые санкции из-за ситуации на Украине. США и НАТО всегда рядом с Киевом и поддерживают его стремление к миру и независимости, подчеркнула она. Переговоры по Донбассу зашли в тупик, выйти из которого могут помочь США, заключила дипломат.

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