В Госдуме опровергли эффективность введения дополнительных новогодних каникул

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Во время пандемии коронавирусной инфекции не стоит продлевать новогодние каникулы. С данным мнением в субботу, 8 января, выступил зампредседателя комитета Государственный Думы по охране здоровья Сергей Леонов.

Он объяснил это тем, что может существовать риск того, что россияне воспользуются дополнительными каникулами и отправятся в другие страны. Этот поступок может негативно сказаться на эпидемиологической обстановке. Помимо этого, граждане рискуют привезти в страну новые штаммы COVID-19.

— Предыдущий локдаун показал, что особо эти выходные дни не влияют на улучшение эпидситуации, — отметил Леонов, передает РИА Новости.

Ранее врач-вирусолог Владислав Жемчугов рассказал, что подъем заболеваемости коронавирусной инфекции в России после новогодних праздников — невозможен. Также он подчеркнул, что сейчас заболевают в основном те, кто не вакцинировался или давно переболел.

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Недавно аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве» о том, возможно ли заразиться штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» на улице. По его словам, даже в зимний период маска остается надежным способом защиты от COVID-19 на улице. Также он отметил, что в холодную погоду можно заменить маску на шарф.