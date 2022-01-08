В Казахстане начали вести расследование в отношении реализаторов сжиженного газа

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Агентство по защите и развитию конкуренции республики Казахстан начало расследования по делам 180 бизнесменов, которые занимаются разными видами реализации сжиженного нефтяного газа. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, распространенном в субботу, 8 января.

Так, расследования ведутся в отношении 85 предпринимателей, которые работают в Мангистауской области. Также проверяется деятельность 14 бизнесменов из Карагандинской области.

По 22 предпринимателя из Атырауской и Акмолинской областей также оказались в числе тех, чья работа была поставлена под вопрос.

— Во всех регионах антимонопольные расследования инициированы по признакам сговора в части установления и поддержания цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ), — отметили в ведомстве.

Уточняется, что предварительные итоги расследования будут подведены в течение 20 дней. Соответствующее распоряжение дал глава государства, передает РИА Новости.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.