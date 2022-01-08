Экс-главу КНБ Казахстана Карима Масимова задержали по факту госизмены

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Спецслужбы Казахстана в субботу, 8 января, задержали экс-председателя Комитета нацбезопасности (КНБ) республики Карима Масимова. Он подозревается в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— 6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, — говорится в сообщении комитета.

Уточняется, что по данной статье также были задержаны и другие лица, передает ТАСС.

7 января силовики задержали в Казахстане одного из лидеров протестных акций, казахского криминального авторитета Армана Джумагельдиева, более известного по прозвищу Дикий. Власти Казахстана предполагают, что мужчина, который вернулся в республику из Турции в начале 2022 года, руководил беспорядками и координировал нападения на представителей властных структур.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.