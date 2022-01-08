В России выявили 16 568 новых случаев коронавируса за сутки

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За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 16 568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в субботу, 8 января.

При этом 11,8 процента заболевших не имели клинических симптомов болезни.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 3072 случая заболевания.

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 796 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 20 449 пациентов, подытожили в оперштабе.

30 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии растет в ряде регионов России. По опыту других стран штамм «омикрон» создает большую нагрузку на стационары, добавил он. При таком сценарии пациенты проводят меньше времени в больницах, но число нуждающихся в госпитализации растет лавинообразно.

28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.