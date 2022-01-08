Путин обсудил с Лукашенко и Пашиняном ситуацию в Казахстане

Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Казахстане. Об этом в субботу, 8 января, сообщает пресс-служба Кремля.

— Выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции, — говорится в сообщении.

Пашинян во время переговоров сообщил, что Армения организует онлайн-саммит по вопросам ситуации в республике.

Накануне Путин переговорил в формате телефонного разговора со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе переговоров казахский лидер проинформировал президента России о ситуации в республике.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.