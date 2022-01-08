В Госдуме высказались о штрафах за ношение тканевых масок

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Вводить в России штрафы за использование тканевых масок не нужно, однако носимые на лице повязки должны соответствовать определенным стандартам и защищать от инфекций, в том числе от коронавируса. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала зампред комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Соломатина.

— Маска не должна пропускать капельки слюны, выделяемые при разговоре или кашле человеком. И если тканевая маска эти частицы пропускает, ее носить не стоит. В ней должно быть минимум слоев. С другой стороны, если она будет слишком плотной, дышать будет сложно. Поэтому для более эффективного нераспространения коронавируса лучше использовать специализированные маски. Они как раз защищают от проникновения слюны. Вирус ведь живет только в жидкости, — отметила депутат.

Соломатина добавила, что смысл ношения масок — в защите окружающих людей от заражения инфекцией, поэтому повязка и должна соответствовать стандартам: не пропускать частицы, которые возникают при разговоре и чихании.

— Когда мы чихаем, у нас на несколько метров вылетает слюна, и в ней могут содержаться частицы вируса, способные заразить человека. Здесь зависит все от того, какой сам вирус, но маска в любом случае защищает от больного человека, — заключила собеседница «ВМ».

В Европе подход к ношению специализированных масок определяется уже на законодательном уровне. 8 января стало известно, что ношение тканевой защитной маски в Румынии будет приравниваться к ее отсутствию. Теперь всем без исключения гражданам придется носить либо хирургические маски, либо респираторы FFP2. Нарушителей ждет штраф в размере 570 долларов. Данные меры приняты в связи с быстрым распространением и высокой заразностью штамма «омикрон».

Похожие меры еще год назад вводились в Германии.