Состояние четырех богатейших людей Казахстана сократилось на три миллиарда долларов

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Четыре казахских миллиардера, входящих в список самых богатых людей республики, потеряли в общей сложности три миллиарда долларов на фоне протестов и массовых беспорядков в стране. Об этом сообщает американское издание Forbes.

Так, с 4 по 8 января значительно снизились состояния председателя совета директоров казахской платежной и финтех-компании Kaspi.kz Вячеслава Кима, генерального директора этой же фирмы Михаила Ломтадзе, а также средней дочери бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева Динары Кулибаевой и ее мужа Тимура Кулибаева.

В издании уточнили, что Ким за этот период обеднел на 1,5 миллиарда долларов. Его состояние снизилось с 5,7 до 4,2 миллиарда долларов, а Ломтадзе — с 5,2 до 3,8 миллиарда долларов. Это произошло в связи с обрушением стоимости акций Kaspi.kz на 30 процентов.

Состояние четы Кулибаевых, владеющих контрольным пакетом акций Народного банка (Халык-банк), сократилось не менее чем на 200 тысяч долларов — до 3 миллиардов долларов у каждого. За неделю стоимость ценных бумаг банка упала на 16 процентов.

7 января сообщалось, что сумма ущерба от массовых протестов в Казахстане составила порядка 200 миллионов долларов. Уточняется, что в республике пострадали 848 субъектов и 1021 объект бизнеса.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.

7 января стало известно, что аэропорт Алма-Аты не будет работать до полуночи воскресенья. Также в городе перестали работать практически все продуктовые магазины.