США планируют запретить ввоз в Россию электроники

Фото: Александр Логиновский, «Вечерняя Москва»

Министерство торговли Соединенных Штатов может запретить экспорт в Россию любых потребительских товаров, которые используют произведенную или разработанную в США электронику, в случае нападения РФ на Украину. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что ограничения коснутся смартфонов, компьютеров, холодильников, посудомоечных машин и другой электротехники, в том числе произведенной в Европе, Южной Корее и других странах.

По данным издания, США также рассматривает санкции против крупных российских финансовых институтов, которые полагаются на международные денежные переводы, ограничения на российские истребители, системы ПВО и противоспутниковой обороны и космические системы и санкции на инновационные технологии, такие как искусственный интеллект и квантовые вычисления.

В Белом доме испугались «возвращения бумерангом» санкций против России. Санкции, которые могли бы оказать негативное воздействие на Россию в случае ее якобы вторжения на Украину, в том числе и в отношении Газпрома, могут нанести ущерб всей мировой экономике.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. Данный регион, как напоминает издание, находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий.