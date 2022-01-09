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В США могут наложить эмбарго на Россию в случае ее «вторжения» на Украину

Полина Долганова

В мире
В США могут наложить эмбарго на Россию в случае ее «вторжения» на Украину
Фото: Pixabay

В США планируют внести Россию в перечень стран, на которые распространяются жесткие ограничения по экспорту, в случае ее «вторжения» на Украину. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на американских политиков.

В настоящее время в данном списке числятся такие страны, как Иран, Куба, Сирия и Северная Корея.

По данным источников, Россию будут ждать экономические ограничения в случае военного конфликта на территории Украины.

Эксперты уточняют, что ограничения коснутся товаров, которые экспортируются из Штатов в РФ. Также санкции могут распространиться на продукцию, которая изготавливается в рамках американской юрисдикции.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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